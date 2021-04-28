Кировчанин создал возле дома солнечную электростанцию

Энергии ему хватает с избытком, поэтому он ее начал продавать энергетикам.

Первую в Кировской области домашнюю солнечную электростанцию создал возле своего дома на Филейке Олег Евсеев. Об увлеченном мужчине рассказали на портале progorod43.ru. Интерес к возобновляемым источникам энергии появился у человека ни как не связанного профессиональной деятельностью с электричеством – у банкира. Он поделился, что хоть его увлечение физикой не переросло в работу, но не оставляет его с самого детства.

5 лет назад он прочел публикацию об электрокарах и стал изучать все, что связано с потреблением электроэнергии. Он выяснил, как собирают и аккумулируют солнечную энергию в разных странах и захотел попробовать создать такую установку в Кирове. На это у него ушло 120 тысяч рублей и три попытки: первые две панели от китайских производителей не дали хороших результатов. А вот отечественный образец позволил получить достаточное количество энергии даже в пасмурную погоду.

По подсчетам Евсеева его вложения в электростанцию окупятся через 9-10 лет. После того, как он убедился, что все работает хорошо, мужчина заявил о себе в горэлектросеть. Он хотел зарегистрировать свою станцию ее как об объект микрогенерации. Энергетики предложили ему приобретать оставшуюся выработанную энергию.

После создания своей станции кировчанин задумался о том, с чего все начиналось: перед ним новая цель — приобрести электрокар.

Ранее мы писали о том, что в Кирове планируют преобразить нижнюю набережную.

Фото: progorod43.ru