Половодье в Кирове пошло на спад

В администрации Кирова сообщили, что началось снижение уровня воды в Вятке.

Вчера, 3 мая уровень воды в Вятке около областного центра составил 413 см выше нулевого поста. Это на два сантиметра ниже, чем в предыдущие сутки, что говорит о прохождении пика паводка. Его уровень оказался даже ниже прошлогоднего: тогда он достиг 422 см. Нынче ожидали не менее 450 в связи со снежной зимой.

Таковы данные регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Вместе с тем, по данным сайта allrivers.info в районе Нагорска уровень воды поднялся до 688 см, в Котельниче — 562, а в Вятских Полянах — 596.