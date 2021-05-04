Коронавирус в области: заболевших стало меньше

Стала известна оперативная информация по COVID-19 в Кировской области за прошедшие сутки.

По информации Оперативного штаба области, за минувшие сутки выявлены 66 инфицированных коронавирусом, имеющих симптомы заболевания; выписаны выздоровевшими семеро. Таким образом, сейчас амбулаторно лечатся 1915 кировчан, стационарно — 1072. Их них 75 лежат в отделении реанимации и интенсивной терапии, 10 — на ИВЛ.

В области выполнено 2482 лабораторных исследования на COVID-19 и 80 на компьютерных томографах. «Скорую помощь» вызывали 1409 раз.