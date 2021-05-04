В ДТП на дорогах области за три дня пострадали двое детей, один погиб

В УГИБДД по Кировской области сообщили об авариях за минувшие три дня.

С пятницы по вчерашний день на территории области произошло 17 дорожно-транспортных происшествий. В них пострадали 18 человек, а в Лузе погиб 10-летний мальчик, которого сбил 22-летний бесправник на «Ауди-80», когда тот ехал на велосипеде по дороге.

Еще один ребенок пострадал вчера, 3 мая в аварии, произошедшей около 17 часов на перекрестке у дома №16 на ул. Орловской в Кирове. Там «Ниссан» во время поворота налево столкнулся со встречным автомобилем ВАЗ-2101 под управлением 46-летнего водителя. Последний и его семилетний пассажир получили травмы разной тяжести.