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За одуванчики на грядках светит штраф

Игорь Нелюбин Новости, Лучшее, Общество

Дачников предупредили следить за зарастанием участков сорняками.

Штраф от 300 до 500 рублей грозит дачникам-садоводам за свои участки, заросшие одуванчиками, ромашкой пахучей, полевыми мятой и осотом, амброзией или чертополохами, тем более не говоря уж о ядовитом борщевике. О постановлении правительства РФ №1482 от 18 сентября 2020 года напомнило сегодня в публикации РИА Недвижимость.

Также за нарушение правил борьбы с опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками для должностных лиц штрафы составят до 1000, а для юридических – до 10 тысяч рублей. Впрочем, при незначительности вреда административной ответственности можно избежать.

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Игорь Нелюбин