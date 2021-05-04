За одуванчики на грядках светит штраф

Дачников предупредили следить за зарастанием участков сорняками.

Штраф от 300 до 500 рублей грозит дачникам-садоводам за свои участки, заросшие одуванчиками, ромашкой пахучей, полевыми мятой и осотом, амброзией или чертополохами, тем более не говоря уж о ядовитом борщевике. О постановлении правительства РФ №1482 от 18 сентября 2020 года напомнило сегодня в публикации РИА Недвижимость.

Также за нарушение правил борьбы с опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками для должностных лиц штрафы составят до 1000, а для юридических – до 10 тысяч рублей. Впрочем, при незначительности вреда административной ответственности можно избежать.