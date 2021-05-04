В Кировской области ожидают штормовые порывы ветра

ГУ МЧС предупреждает об опасном ветре в Кировской области.

Только что Кировское ГУ МЧС ухудшило свой прогноз на усиление ветра местами по области: до конца дня возможны порывы с 22 до 27 метров в секунду. Соответствующие смс поступили на мобильные телефоны жителей.

Согласно шкале Бофорта ветер скоростью до 24,5-28,4 м/с считается сильным штормом. Хотя в данном случае речь идет только о порывах. Однако их достаточно, чтобы ломать ветви деревьев, выкорчевывать их стволы с корнем, срывать вывески и разрушать листовые конструкции — например, заборы или обшивки из металла. Они могут стать причиной травм людей или повреждений техники, ЛЭП и так далее.

Напомним, в ночь на 1 мая сильные порывы ветра уже отметились разрушениями и порванными вывесками в Кирове.