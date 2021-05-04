На старинном фото нашли будущего чудотворца Матфея Яранского

Священник нашел самое первое (накануне пострига) фото преподобного Матфея Яранского.

Кировский протоиерей Александр Балыбердин на своей странице во «В контакте» рассказал, что нашел с помощью компьютера, по его предположению, самое раннее фото 36-летнего на тот момент жителя Вятки Митрофана Кузьмича Швецова (1855-1927 гг). Который в будущем станет широко известен как преподобный Матфей Яранский. Фото было сделано 15 августа 1991 года – в первую годовщину смерти преподобного Стефана Филейского, рядом с могилой.

– Если это так, то это, пожалуй, самый ранний его снимок. Здесь будущему старцу 36 лет. Всего два месяца назад он был зачислен в число братии Филейского монастыря и снят здесь накануне своего монашеского пострига. Пока еще в мирском костюме, с хорошо знакомой нам шапкой густых волос, будущий подвижник скромно стоит в глубине снимка, среди собравшихся, у креста своего духовного наставника. Узнаёте? – написал Александр Балыбердин.

Ежегодно паломники из Кирова, Кирово-Чепецка, Шахуньи, Йошкар-Олы, Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга прибывают в Яранск, чтобы принять участие в крестном ходе памяти преподобного Матфея Яранского Чудотворца.