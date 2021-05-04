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На старинном фото нашли будущего чудотворца Матфея Яранского

Игорь Нелюбин Новости, Лучшее, Общество

Священник нашел самое первое (накануне пострига) фото преподобного Матфея Яранского.

Кировский протоиерей Александр Балыбердин на своей странице во «В контакте» рассказал, что нашел с помощью компьютера, по его предположению, самое раннее фото 36-летнего на тот момент жителя Вятки Митрофана Кузьмича Швецова (1855-1927 гг). Который в будущем станет широко известен как преподобный Матфей Яранский. Фото было сделано 15 августа 1991 года – в первую годовщину смерти преподобного Стефана Филейского, рядом с могилой.

На старинном фото нашли будущего чудотворца Матфея Яранского  На старинном фото нашли будущего чудотворца Матфея Яранского

–  Если это так, то это, пожалуй, самый ранний его снимок. Здесь будущему старцу 36 лет. Всего два месяца назад он был зачислен в число братии Филейского монастыря и снят здесь накануне своего монашеского пострига. Пока еще в мирском костюме, с хорошо знакомой нам шапкой густых волос, будущий подвижник скромно стоит в глубине снимка, среди собравшихся, у креста своего духовного наставника. Узнаёте? – написал Александр Балыбердин.

На старинном фото нашли будущего чудотворца Матфея Яранского

Ежегодно паломники из Кирова, Кирово-Чепецка, Шахуньи, Йошкар-Олы, Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга прибывают в Яранск, чтобы принять участие в крестном ходе памяти преподобного Матфея Яранского Чудотворца.

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Игорь Нелюбин