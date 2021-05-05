Автодорогу из Кирова на юг области приводят в хорошее состояние

На трассе Киров-Малмыж ремонтируют мосты и сделали ровную дорогу.

В текущем году на ремонт мостов из областного дорожного фонда выделено более 91 млн рублей. На эти деньги должны отремонтировать четыре инженерных объекта через реки региона. Один из них — капитально.

Сейчас дорожники все силы бросили на ремонт строений в Уржумском и Советском районах. На трассе из Кирова до Казани или Вятских Полян автомобилисты с радостью отмечают ровную дорогу в Уржумском районе. Там, где раньше пешком было быстрее, чем на машине из-за плохой дороги, теперь лежит ровный свежий асфальт.

Кроме этого ведется ремонт мостов через расположенные неподалеку друг от друга речки Туречку и Кизерку. На том и другом объекте организовано реверсивное движение. Все работы должны завершить через месяц.

Работы на мосту через речку Березовку в Советстком районе планируют закончить через два месяца.

В областном правительстве отмечают, что скоро дорожники приступят к капремонту моста через реку Черная Лобань расположенном на дороге от пос. Богородское в Уни. Сейчас заключен контракт по этому объекту. Его нужно будет выполнить до сентября.

Ранее мы писали про ремонт кировских мостов-2021 в семи вопросах и ответах.