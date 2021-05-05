Правительство Кировской области отправило в Министерство просвещения РФ заявку на строительство пяти детских садов

Начата подготовка необходимой документации для строительства детсадов в Озерках, Чистых Прудах, сл. Курочкины и Урванцево.

Как сообщили в областном правительстве, подготовлена и направлена в Москву заявка, где обоснована необходимость выделения средств из бюджета страны на создание в Кирове пяти новых детсадов. В планах руководства региона на ближайшие два года строительство этих учебно-воспитательных заведений общей мощностью 1140 мест. Их разместят в удаленных от центра города микрорайонах: Озерки, Урванцево, Чистые Пруды, сл. Курочкины.

Дмитрий Курдюмов, напомнил, что в прошлом году в регионе открыли пять детсадов в районах области, а также открыт отраслевой детский сад для 200 малышей — детей педагогических и медицинских работников. Этому способствовало участие региона в нацпроекте «Демография». В текущем году участие в этом всероссийском проекте позволило создать новые места для 120 дошкольников в Советске.

Ранее мы сообщали, что в Кировском ЗАГСе зарегистрировали 7-го малыша в многодетной семье.

Фото: kirovreg.ru