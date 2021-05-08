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Именитый советский артист посетил Киров

Наталья Дмитриева Культура, Новости, Общество

Исполнитель главной роли в ленте «Любовь и голуби» и спел для горожан песни о войне в сопровождении местного оркестра народных инструментов.

Накануне в Киров посетил народный артист РСФСР Александр Михайлов. Народную любовь он обрел благодаря талантливому исполнению киноролей и песен и стихов.

В нашем городе он принял участие в концерте, в честь 76-й годовщины Победы. Кроме него, на сцену Вятской филармонии выходили и кировские артисты и творческие коллективы. Весь концерт сопровождал Вятский оркестр русских народных инструментов им. Шаляпина.

—9 мая традиционно для нас — день памяти. Тысячи кировчан отправились на фронт. Многие из них не вернулись. В те дни наш город стал оплотом и трудового фронта. Жители проявили героизм и трудовую доблесть. Мы уверены, что скоро их заслуги будут оценены и Кирову присвоят звание «Город трудовой доблести». Желаю всем мирного неба над головой и благополучия! — обратился к собравшимся зампред Роман Береснев от имени главы региона.

Александр Михайлов исполнил для кировчан: «Вставай, бессмертный полк», «Песня о героях Бреста», «Жди меня», «От героев былых времён», «Поклонимся великим тем годам». Так же гость прочел поэтические произведения. Завершилось выступление композицией «День Победы», которую спели все участники вечера.

Именитый советский артист посетил Киров

Добавим, к приезду артиста в филармонии организовали выставку народного творчества от Ремесленной палаты Кировской области. Гость в компании юных экскурсоводов внимательно изучил представленные изделия.

Ранее мы публиковали программу празднования 9 Мая в Кирове.

Фото: kirovreg.ru

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Наталья Дмитриева