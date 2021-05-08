Именитый советский артист посетил Киров

Исполнитель главной роли в ленте «Любовь и голуби» и спел для горожан песни о войне в сопровождении местного оркестра народных инструментов.

Накануне в Киров посетил народный артист РСФСР Александр Михайлов. Народную любовь он обрел благодаря талантливому исполнению киноролей и песен и стихов.

В нашем городе он принял участие в концерте, в честь 76-й годовщины Победы. Кроме него, на сцену Вятской филармонии выходили и кировские артисты и творческие коллективы. Весь концерт сопровождал Вятский оркестр русских народных инструментов им. Шаляпина.

—9 мая традиционно для нас — день памяти. Тысячи кировчан отправились на фронт. Многие из них не вернулись. В те дни наш город стал оплотом и трудового фронта. Жители проявили героизм и трудовую доблесть. Мы уверены, что скоро их заслуги будут оценены и Кирову присвоят звание «Город трудовой доблести». Желаю всем мирного неба над головой и благополучия! — обратился к собравшимся зампред Роман Береснев от имени главы региона.

Александр Михайлов исполнил для кировчан: «Вставай, бессмертный полк», «Песня о героях Бреста», «Жди меня», «От героев былых времён», «Поклонимся великим тем годам». Так же гость прочел поэтические произведения. Завершилось выступление композицией «День Победы», которую спели все участники вечера.

Добавим, к приезду артиста в филармонии организовали выставку народного творчества от Ремесленной палаты Кировской области. Гость в компании юных экскурсоводов внимательно изучил представленные изделия.

Ранее мы публиковали программу празднования 9 Мая в Кирове.

Фото: kirovreg.ru