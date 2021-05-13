Для кировчанина отечественный автопром оказался роднее детей

Житель Ленинского района областного центра не желая платить алименты на трёх малышей, препятствовал изъятию своего транспорта.

Мать ребятишек некоторое время назад подала в суд на бывшего мужа, который не хотел помогать ей воспитывать и содержать своих наследников. В результате судебным приставам поступило исполнительное производство о взыскании алиментов в пользу троих детей.

Поскольку мужчина не желал расставаться с деньгами, сумма долга увеличивалась с каждым месяцем. В итоге сумма перевалила за 400 тысяч рублей. Приставам стало известно, что у многодетного отца в собственности есть две машины: «ГАЗель» и «Волга».

На них наложили арест. Выяснилось, что расставаться со своими железными конями мужчине труднее, чем с собственными детьми: он препятствовал их изъятию. Тем не менее, транспорт увезли с помощью эвакуатора и продали. Деньги перечислили бывшей жене в счет уплаты алиментов.

Ранее мы сообщали, что жители Кировской области ежемесячно тратят на продукты меньше 6 тысяч рублей.

Фото:r43.fssp.gov.ru