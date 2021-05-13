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Для кировчанина отечественный автопром оказался роднее детей

Наталья Дмитриева Общество, Новости

Житель Ленинского района областного центра не желая платить алименты на трёх малышей, препятствовал изъятию своего транспорта.

Мать ребятишек некоторое время назад подала в суд на бывшего мужа, который не хотел помогать ей воспитывать и содержать своих наследников. В результате судебным приставам поступило исполнительное производство о взыскании алиментов в пользу троих детей.

Поскольку мужчина не желал расставаться с деньгами, сумма долга увеличивалась с каждым месяцем. В итоге сумма перевалила за 400 тысяч рублей. Приставам стало известно, что у многодетного отца в собственности есть две машины: «ГАЗель» и «Волга».

На них наложили арест. Выяснилось, что расставаться со своими железными конями мужчине труднее, чем с собственными детьми: он препятствовал их изъятию. Тем не менее, транспорт увезли с помощью эвакуатора и продали. Деньги перечислили бывшей жене в счет уплаты алиментов.

Ранее мы сообщали, что жители Кировской области ежемесячно тратят на продукты меньше 6 тысяч рублей.

Фото:r43.fssp.gov.ru

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Наталья Дмитриева