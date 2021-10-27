44,4% кировчан приняли участие во Всероссийской переписи населения

На 27 октября во Всероссийской переписи населения приняли участие 44,4 процента жителей Кировской области. 12 процентов их них прошли перепись онлайн. Об этом сообщает Кировстат.

Перепись населения – 2021 продлится до 14 октября. В этом году она впервые проходит не только в традиционном формате поквартирного обхода, но и онлайн. Заполнить переписные листы через интернет можно до 8 ноября на портале госуслуг. После заполнения информация появится QR-код, который нужно будет показать переписчику при посещении им квартиры или на любом участке. Также принять участие в переписи можно в любом МФЦ области.

Как отмечает глава минэкономразвития области Наталья Кряжева, цифровой формат переписи – это не только экономия времени, но и эпидемиологическая безопасность.

– Через портал госуслуг перепись можно пройти с любого мобильного устройства, в любое удобное время, в любом месте, где есть интернет-связь, – дома, за городом, — говорит министр.

В населенных пунктах Кировской области работают 2400 переписчиков. Все они соблюдают меры профилактики COVID-19: носят маски и перчатки и регулярно сдают тесты на коронавирус.

Кировчанам напоминают: переписчики не должны просить у жителей паспорта и документы на право обладания жильем. Все данные заносятся в переписные листы со слов респондентов.

А вот при проверке QR-кода вакцинации требовать паспорт сотрудники заведений имеют полное право. Чем это объясняется, читайте в материале «КП».