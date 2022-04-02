44 кировчанина сменили имя в марте 2022 года

В марте 2022 года в Кировский городской отдел ЗАГС поступило рекордное количество заявлений от желающих сменить имя. Такое решение приняли 44 жителя Кирова. Об этом сообщили в минюсте.

В ведомстве отметили, что раньше такого не было. В марте 2021 число подобных заявлений составляло 24, в 2020-м – 28, а в 2019-м – 23.

Всего в первом квартале 2022 года было составлено 90 актов о смене имени. Это также больше, чем в прошлые годы (65 в 2021-м, 68 – в 2020-м и 58 – в 2019-м).

Ранее мы писали, что кировчане все чаще дают своим детям редкие имена. Так, в прошлом году в Кирове родились Весна, Гектор и даже Каспер. Возможно, поэтому число желающих сменить имя растет.