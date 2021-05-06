45-летний кировчанин жестоко убил свою 60-летнюю подругу

Трагедия случилась в августе прошлого года. В одной из квартир на улице Воровского было найдено тело 61-летней женщины с повреждениями рук. Как показала экспертиза, причиной смерти пенсионерки стала резаная рана шеи.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия было установлено, что в тот вечер женщина и ее 45-летний сожитель вместе распивали спиртные напитки. В ходе застолья собутыльники поссорились.

Конфликт перерос в драку, в процессе которой мужчина попытался задушить женщину, а затем ударил ее ножом в шею. Когда раненая перестала подавать признаки жизни, мужчина несколько раз ударил ее молотком по кистям рук. В этот момент в комнату зашла мать агрессора, которая сразу же позвонила в полицию.

Мужчину задержали и взяли под арест. На допросах он полностью признал свою вину в содеянном. По приговору суда ближайшие 9,5 лет убийце предстоит провести в колонии строгого режима.

Фото: jpgazeta.ru