За две недели на теплосетях Кирова нашли 26 проблемных мест

Нынче испытания проходят по новой технологии и с опережением запланированных сроков.

12 мая специалисты теплосетей начали проверку системы на прочность. Сейчас уже проверили 70 участков. 2/3 из них готовы к следующему сезону. На оставшихся найдены проблемные места, над ликвидацией которых работают ремонтные бригады.

Без горячей воды сейчас в Кирове почти 300 домов. Нынче впервые гидравлические испытания проходят с применением «обводных линий», отметили в кировской мэрии. Новая технология должна помочь сократить сроки отсутствия горячей воды у потребителей.

– Наша задача максимально сократить время отключения горячей воды в квартирах кировчан, — отметил технический директор «Т Плюс» Алексей Анисимов. – Но еще нужно качественно подготовить наше оборудование к следующему году. Поэтому будем проводить повторные опрессовки на участках, где были устранены дефекты.

Проверка сетей будет идти в течение всего лета. Адреса и сроки этих работ можно уточнить на сайте.

Ранее мы сообщали, что в Кирове проведут сезонное обследование автомобильных дорог.

Фото:admkirov.ru