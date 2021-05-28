Мария Бутина откроет Вятку миру

Несколько лет назад Мария Бутина попадала в сводки мировых новостей как жертва американских спецслужб, несправедливо обвинивших ее в лоббизме российских интересов на территории США. Вернувшись после освобождения в Россию, Бутина много ездила по стране, но именно Кировская область смогла ее по-настоящему зацепить эмоционально. Сегодня интерес Марии к нашему региону воплотился в новом видеопроекте, который она сама назвала «Вятка с любовью».

На своих страничках в социальных сетях, популярных не только у россиян, но и у иностранцев, Бутина собирается опубликовать целую серию видеосюжетов о том, как живут и развиваются наши города и поселки, с какими проблемами сталкиваются их жители. Первый ролик в сети уже выложен, и посвящен он Уржуму.

«Сегодня начинаю цикл роликов о Кировской области. Мёд, бесконечно красивые пейзажи и древняя история — старт рубрике дает город Уржум», — написала Мария в соцсетях.

Появления новых серий проекта можно ожидать уже в ближайшее время, ведь за последние недели Бутина успела побывать не только в Уржумском, но и в Нолинском, Вятскополянском и Слободском районах. А в планах общественницы – объездить весь регион.