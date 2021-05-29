Малое предприятие из Кирово-Чепецка готовится выйти на международный рынок

В Кировской области работает много много субъектов малого и среднего предпринимательства, чья продукция востребована в стране и за рубежом. Инновационные разработки наших предпринимателей помогают спасать жизни людей. Одно из таких предприятий — «Специальное конструкторское бюро медицинской тематики» из Кирово-Чепецка.

«В этом году нам исполнилось 55 лет, — рассказывает директор «СКБ МТ» Андрей Анисимов. — Официально в «свободном плавании» — вне крупного холдинга работаем с 2012 года, занимаемся разработкой и производством медицинских изделий. Основная продукция — протезы клапанов сердца, кардиохирургические заплаты (медицинский фетр, используемый в операциях), опорные кольца для сердечных клапанов.

Предприятие первым в СССР освоило производство такой продукции и фактически создало эту отрасль медицинской промышленности. Протезы механических и биологических клапанов массово производит и организация из Пензы, с которой чепчане являются партнёрами.

«Совместно мы выпускаем до 70% от потребляемых в стране искусственных клапанов. Эта одна из наиболее развитых отечественных отраслей медицинской промышленности. Ежегодно в России пациентам ставится около 7 000 наших протезов сердечных клапанов. За все время работы нашими предприятиями изготовлено порядка 350 000 клапанов. Для себя называем нашу продукцию «Изделиями последней надежды». Потому что, если вовремя не провести операцию по замене клапана, то, скорее всего, исход будет печальным. А наша продукция продлевает человеку жизнь», — говорит Анисимов.

Со дня основания предприятие активно сотрудничает с научными учреждениями. Так, совместно с Научным центром сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева ведётся разработка новых медицинских изделий. Продукция поставляется в ведущие кардиохирургические центры страны, Кировскую областную больницу и другие учреждения здравоохранения России.

Несмотря на столь серьезное производство, конструкторское бюро относится к малым субъектам предпринимательства. Поддержку в работе оказывает кировский центр «Мой бизнес».

«Мы сотрудничаем с ним не один год и по разным направлениям. Например, контактируем с центром кластерного развития (предприятие входит в два кластера, расположенные в Кировской области), центром поддержки экспорта и, собственно, с самим центром поддержки предпринимательства. Для нас важны все направления. Особенно актуальна гарантийная залоговая поддержка», — рассказал нам Андрей Анисимов.

Продукция предприятия входит в перечень изделий для реабилитации инвалидов, в связи с чем оно включено в реестр социально ориентированного бизнеса, что тоже дает определенные преференции.

Сейчас бюро реализует инвестпроект по созданию базового производства высокотехнологичных медицинских изделий. Задача — реализация основных технологических процессов по изготовлению медицинских изделий на современном уровне.

«Важно не просто разработать медицинское изделие, но и изготовить его в соответствии со всеми многочисленным стандартами и требованиями. Это очистка, стерилизация, упаковка, испытания и так далее. Вот эти базовые технологические процессы будут применяться в ходе реализации инвестпроекта», — говорит Анисимов.

В планах — выход на международный рынок. Для этого совместно с центром поддержки экспорта ведется работа по сертификации продукции для стран Таможенного Союза.

По мнению Андрея Анисимова, развиваться предприятию помогает командная работа конструкторов, технологов и высококвалифицированных рабочих.

«В бизнесе главное — люди, — считает он. -В Кирово-Чепецке есть очень большой пласт людей, для которых работа в бюро стала образом жизни. Мы приветствуем, когда на предприятии продолжаются семейные династии. Такие сотрудники приходят на предприятие осознано. Они серьезно мотивированы повышать свою квалификацию и опыт. Сейчас много говорят о переводе бизнеса в другие регионы. Я считаю это не совсем правильно — если планируешь серьезно развиваться, надо понимать, какие ресурсы, в том числе кадровые, можно использовать. Поэтому свой бизнес мы видим только в Кирово-Чепецке, в нашей области мы чувствуем себя комфортно».

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