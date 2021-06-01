«Водоканал» присоединился к федеральному проекту благоустройства дворов

Теперь раскопки после проведения ремонта будут закрывать свежим асфальтом.

В прошлом месяце сотрудники «Водоканала» начали менять изношенные участки труб на придомовых территориях. После того, как все проблемные места будут ликвидированы, на месте «раскопок» положат новое дорожное полотно. Сделано это будет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

На предприятии сообщили, что они стремятся к тому, чтобы совсем исключить аварии на сетях, при этом сохранив ровные дороги и тротуары. Для этого работники «Водоканала» обследовали сети за которые они отвечают, во дворах, участвующих в проекте «Формирование комфортной городской среды». Среди них определили самые изношенные участки и сейчас меняют их на новые полипропиленовые трубы, которые должны прослужить более 50 лет.

Сейчас в работе два адреса: Производственная, д. 6, где меняют трубопровод длиной 25 метров и Октябрьский проспект, д. 153, где в замене нуждается отрезок более 80 метров. Планируется, что этим летом изношенные трубы заменят на территориях 43 дворов.

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