46-летний житель Кирова до смерти избил свою мать

В Кирове мужчина до смерти забил свою пожилую мать. О случившемся сообщили в Следственном комитете.

Трагедия произошла 27 марта. В доме на улице 8 Марта в Коминтерне нашли тело 67-летней женщины с травмами. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемым стал 46-летний сын погибшей. Следователи установили, что в тот день мужчина выпил, поссорился с матерью и избил ее руками и ногами. Травмы оказались смертельными. Пожилая женщина скончалась на месте.

Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ. Решается вопрос о взятии подозреваемого под стражу.