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46 поселений Кировской области получили скоростной интернет

Юлия Зорина Слайдер, Власть, Общество

Об этом было сказано на круглом столе по итогам реализации проекта по цифровизации малых населенных пунктов региона.

В 2019 году было подписано трехстороннее соглашение между региональным министерством информтехнологий, МТС и Ростелекомом. По условиям соглашения в ряде удаленных поселений области должны были появиться базовые станции стандарта 3G.

Процесс пошел. На сегодня Кировская область уже является одним из лидеров по цифровизации здравоохранения. Активно ведется работа по подключению к интернету и школ области. В этом году скоростной интернет впервые получили 16 тысяч жителей 46 населенных пунктов.

— Благодаря межоператорскому партнерству тысячи кировчан получили возможность общаться, пользоваться интернетом на высокой скорости и сопутствующими сервисами, — сказал глава региона Игорь Васильев.

Нужно отметить, что кировский проект по «интернетизации» малых населенных пунктов — один из лучших в стране и самый крупный в округе. Важность интернета как никогда продемонстрировала самоизоляция, подчеркнул директор МТС в Кировской области Алексей Пахомов.

— В 2020 году пользователи области использовали почти в 1,5 раза больше трафика, чем в прошлом году. Интернет-рекорды мы фиксируем и в отдельных населенных пунктах. Так, около 400 жителей деревни Аджим ежемесячно генерируют более трех терабайт трафика и более 80 тысяч минут разговоров, — сказал он.

46 поселений Кировской области получили скоростной интернет

Подключение населенных пунктов к интернету велось по выделенным каналам либо по оптическим линиям связи от станции-«донора». Были проложены и новые сети. В перспективе использованные технические решения найдут применение и в других населенных пунктах.

— Сейчас ведутся переговоры с МТС по внедрению технического решения в еще 14 поселках области. Проходят консультации и с другими операторами по строительству базовых станций в 70 деревнях и селах, — отметил директор Кировского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Валов.

Результаты, безусловно, хорошие, но останавливаться на достигнутом нельзя, подчеркнул Игорь Васильев.

— К сожалению, на карте региона еще есть «белые пятна» и жители, остающиеся без возможности пользоваться современными сервисами и быть на связи с родными и близкими онлайн. Уверен, что наша совместная работа продолжится, а результатом ее станет 100-процентное покрытие региона мобильной связью, — подытожил губернатор.

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Юлия Зорина