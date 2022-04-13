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46 процентов россиян желают открыть свой бизнес

Юлия Зорина Новости, Общество

Почти половина жителей России хотели бы открыть свой бизнес. Об этом сообщает портал Работа.ру, пишут «Народные новости».

Аналитики сервиса провели опрос среди 3 тысяч человек в разных городах. Оказалось, что 46 процентов из них не отказались бы от открытия своего бизнеса.

27 процентов опрошенных готовы начать свое дело уже в этом году. Еще 41 процент респондентов ответили, что для старта им понадобится 2-3 года.

Большая часть потенциальных бизнесменов живет в Москве (24 процента). Еще 7 процентов – из Санкт-Петербурга и по 3 процента – из Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.

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Юлия Зорина