46 процентов россиян желают открыть свой бизнес

Почти половина жителей России хотели бы открыть свой бизнес. Об этом сообщает портал Работа.ру, пишут «Народные новости».

Аналитики сервиса провели опрос среди 3 тысяч человек в разных городах. Оказалось, что 46 процентов из них не отказались бы от открытия своего бизнеса.

27 процентов опрошенных готовы начать свое дело уже в этом году. Еще 41 процент респондентов ответили, что для старта им понадобится 2-3 года.

Большая часть потенциальных бизнесменов живет в Москве (24 процента). Еще 7 процентов – из Санкт-Петербурга и по 3 процента – из Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.