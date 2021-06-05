В Кирове начали менять пожарные гидранты

Первые 7 новых устройств установят на самых востребованных у сотрудников МЧС участках

Как сообщили в кировском «Водоканале» в прошлом месяце сотрудники приступили к замене подземных пожарных гидрантов. Вместо старых отслуживших свой срок устанавливают современные.

Пока закупили пробную партию: 7 устройств, которые разместят на водопроводе, для подключения оборудования машин МЧС при тушении пожара. Расположат их там, где пожарные наиболее часто забирают воду для своих машин. Так первый гидрант заменили возле стадиона «Прометей», на котором находится база кировских спасателей.

Новые устройства имеют двойное запирание: кроме обычного клапана есть шар, покрытый эластомером. Благодаря этому обслуживание устройств возможно без отключения их от системы холодного водоснабжения. Использовать их можно более полувека, при этом поставщик дает 10-летнюю гарантию.

Если эти гидранты хорошо покажут себя в работе, «Водоканал» закупит такие устройства для замены во всем городе.

Ранее мы сообщали, что «Водоканал» присоединился к федеральному проекту благоустройства дворов.

Фото: vk.com/vodokanal43