Откуда леса? Украли, вестимо…

В Кирове росгвардейцы выявили граждан, подозреваемых в хищении металлических конструкций.

На днях около 10 часов вечера наряд вневедомственной охраны, проезжая по маршруту патрулирования, обратил внимание на молодых людей, которые грузили в «ГАЗель», припаркованную у одного из домов на улице Спасской, металлические строительные леса, столбы и ворота. Увидев приближающихся к ним росгвардецев, стали нервно выгружать металл обратно. Объяснить свои действия и намерения молодые люди не смогли.

На место задержания приехала следственно-оперативная группа. Вероятно, позже в отделе полиции молодые люди смогли сформулировать мысли о своих действиях.