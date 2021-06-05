Заболеваемость ковидом на Вятке прибывает

В июне число заражений коронавирусной инфекцией пошло в рост в Кировской области.

Об очередном ухудшении эпидемической ситуации в регионе говорит официальная статистика на этой неделе. С 31 мая на 1 июня число выявленных заболевших снизилось на одного человека – до 51, то уже 2 июня таковых стало 55, через день 59, затем 61, на сегодняшнее утро – 65.

С 1 июня постепенно подросло и число больных, находящихся на лечении: на стационарном – с 981 до 1051, на амбулаторном – с 1641 до 1911. В отделениях реанимации и интенсивной терапии все дни – 60 и более пациентов, в том числе на ИВЛ – от 7 до 9. Выписывали выздоровевшими ежедневно от 121 до 314 человек, а умирают с 20 мая, судя по статистике сайта Стопкоронавирус.рф, в день по одному зараженному COVID-19.

Так что расслабляться кировчанам по поводу отступления пандемии, как бы ни хотелось, пока рановато. Пусть даже подобные временные приросты бывали. Требование использовать средства индивидуальной защиты и прочие меры предосторожности не отменено, а «третья волна» не исключена. Хотя на днях министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что некоторые российские регионы близки к победе над коронавирусом.