В Кирове росгвардейцы Приволжья состязались в стрельбе и беге

Кировские росгвардейцы заняли призовые места на чемпионате Приволжского округа по служебному биатлону и легкоатлетическому кроссу.

В Кировской области состоялся ежегодный чемпионат Приволжского округа войск национальной гвардии РФ по служебному биатлону и легкоатлетическому кроссу. Нынче в нем приняли участие 150 спортсменов в составе 20 команд от территориальных управлений и воинских частей округа.

Соревнования длились несколько дней. В начале сотрудники и военнослужащие Росгвардии состязались в биатлоне. Преодолели трехкилометровую дистанцию с двумя огневыми рубежами, где требовалось поразить цель из пистолета Макарова. На втором этапе они демонстрировали свою выносливость в легкоатлетическом кроссе на 3 и 5 километров. В личном первенстве среди мужчин по служебному биатлону победил капитан Александр Шевляков из нижегородского Сарова, а среди женщин – сержант Гульназ Нуриева из Башкирии.

В смешанной кросс-эстафете (4 человека по 1,5 км) на первом месте оказалась команда из Удмуртии, на втором – спортсмены из чувашского теруправления. Третье место у кировских росгвардейцев. В командном зачете первыми также стали спортсмены из Удмуртии, вторыми – из Саратовской области, третьими – из Республики Башкортостан.

В соревнованиях по легкоатлетическому кроссу победила команда сотрудников Кировской области, опередив представителей Башкирии и Удмуртии. В личном первенстве среди мужчин также первое место занял кировский старший прапорщик полиции Александр Мозговой, среди женщин – Наталья Корепанова из Удмуртской республики.

По результатам соревнований будет сформирована сборная команда, которая через месяц будет представлять Приволжский округ на чемпионате войск национальной гвардии РФ в Екатеринбурге.