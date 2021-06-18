В Кировской области подсчитали сколько живности в лесах

Это было необходимо для определения числа лимитов на охоту

Региональное министерство ответственное за выдачу разрешений на охоту сообщило об окончании государственной экологической экспертизы материалов, определяющих размеры добычи охотничьих ресурсов в нашей области с августа на ближайший год.

Такие подсчеты необходимы для сохранения популяции и рационального использования охотничьих животных.

Заключение государственной экологической экспертизы утверждено приказом министерства.

Планируется, что в регионе охотникам можно будет добыть 5 видов животных: лосей, медведей, рысь, выдр и барсуков. Для каждого из них определен процент от популяции.

Больше всего можно будет отстрелить сохатых, которые часто попадают в аварии на дорогах, выскакивая на трассы перед машинами – их разрешили к добыче 2,5 тысячи особей при общей численности в регионе 36498 лосей.

Следом за ними по числу разрешений хозяин леса – бурый медведь. Их разрешено добыть 1357 особей. Всего в области насчитали 6925 мишек.

Кроме них охотники смогут добыть 89 особей крупной дикой кошки (1330 рыси в регионе), 105 выдр (их 3261 особь) и 285 барсуков (3834 особи).

Заключение госэкспертизы отправили на утверждение в федеральный центр. После согласования с Минприроды России будет издан и размещен на официальном сайте правительства указ губернатора.

Ранее мы сообщали, что в Кировской области может появиться этнопарк.

Фото: vk.com/ohotnadzorkirov