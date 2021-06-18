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В Кировской области подсчитали сколько живности в лесах

Наталья Дмитриева Новости, Общество

Это было необходимо для определения числа лимитов на охоту

Региональное министерство ответственное за выдачу разрешений на охоту сообщило об окончании государственной экологической экспертизы материалов, определяющих размеры добычи охотничьих ресурсов в нашей области с августа на ближайший год.

Такие подсчеты необходимы для сохранения популяции и рационального использования охотничьих животных.
Заключение государственной экологической экспертизы утверждено приказом министерства.

Планируется, что в регионе охотникам можно будет добыть 5 видов животных: лосей, медведей, рысь, выдр и барсуков. Для каждого из них определен процент от популяции.

Больше всего можно будет отстрелить сохатых, которые часто попадают в аварии на дорогах, выскакивая на трассы перед машинами – их разрешили к добыче 2,5 тысячи особей при общей численности в регионе 36498 лосей.

Следом за ними по числу разрешений хозяин леса – бурый медведь. Их разрешено добыть 1357 особей. Всего в области насчитали 6925 мишек.

Кроме них охотники смогут добыть 89 особей крупной дикой кошки (1330 рыси в регионе), 105 выдр (их 3261 особь) и 285 барсуков (3834 особи).

Заключение госэкспертизы отправили на утверждение в федеральный центр. После согласования с Минприроды России будет издан и размещен на официальном сайте правительства указ губернатора.

Ранее мы сообщали, что в Кировской области может появиться этнопарк.

Фото: vk.com/ohotnadzorkirov

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Наталья Дмитриева