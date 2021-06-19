Почти 40 пожаров в кировских лесах произошли из-за беспечности граждан

Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства области.

За время, пока в области стоит сухая жаркая погода было ликвидировано 40 лесных пожаров на площади 183,3 га. Их тушили 851 человек и 247 единиц техники. Виновником почти всех возгораний стал человек. Лишь в двух случаях огонь возник из-за молнии и еще два возгорания от линейных объектов.

В министерстве напомнили, что сейчас в нашей области пожароопасный период, во время которого должны соблюдаться особые требования безопасности в лесах. В связи с этим специалисты лесхоза просят кировчан, выбравшихся из города на природу не разжигать открытого огня, не жечь сухую траву и ветки. Следят за этим представители лесного хозяйства. Они уже зарегистрировали 73 нарушения Правил пожарной безопасности в лесах и выписали административные штрафы 35 нарушителям.

Во время действия особого противопожарного режима виновникам лесного пожара грозит и уголовная ответственность. На сегодняшний день по данным министерства возбуждено 11 уголовных дел по ст.261 УК РФ, в возбуждении еще 11 уголовных дел отказано.

В региональном правительстве попросили: в случае если вы заметили возгорание, нужно срочно сообщить об этом в Региональную диспетчерскую службу КОГСАУ «Лесоохрана» по единому бесплатному номеру лесной охраны 8-800-100-94-00, по телефону (8332) 64-34-28 или по телефону 01.

Ранее мы сообщали, что в Кировской области ещё один лосёнок вышел к людям.