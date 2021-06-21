Губернатор Игорь Васильев рассказал, что сделал прививку от коронавируса

Сегодня в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание штаба при правительстве Кировской области по предупреждению коронавируса.

Его провёл губернатор Игорь Васильев. В заседании приняли участие члены правительства, министры, главы районов, представители Роспотребнадзора, прокуратуры, силовых структур, руководители предприятий и бизнес-объединений. Основной темой стала эпидемиологическая ситуация в регионе, темпы вакцинации и соблюдение санитарно-эпидемиологических правил.

По словам Васильева, анализ статистики показывает, что коронавирус «помолодел» — возросло количество молодых людей, находящихся в реанимации, тяжело болеют и дети.

«В прошлом году мы совместно разработали санитарные правила. Их выполнение доказало свою эффективность, благодаря чему удалось постепенно снять ограничения на работу предприятий разных сфер экономики. Их необходимо соблюдать и дальше , чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции. Это термометрия, соблюдение масочного режима, регулярная дезинфекция помещений, наличие дезинфицирующих растворов для обработки рук, соблюдение дистанции. Сейчас появился еще один действенный инструмент борьбы с распространением заболевания. Это вакцинация. Участие максимального числа жителей региона и ваших сотрудников в прививочной кампании позволит не закрывать экономику, а продолжать работать. Я и вся моя семья уже сделали прививку от коронавируса», — рассказал в начале заседания губернатор.

Предприниматели выразили готовность усилить соблюдение санитарных правил и подключиться к информационной кампании о необходимости вакцинации. Они подчеркнули, что боятся введения ограничений, поэтому готовы распространять среди коллег информацию о соблюдении санитарных требований и контролировать их выполнение.

Игорь Васильев предложил возобновить практику подписания декларации добровольного подтверждения о соблюдении всех санитарных правил. Он считает важным включить в документ пункт о проведении в трудовых коллективах разъяснительной работы о необходимости вакцинации.