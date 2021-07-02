В Кировской области сбили двух велосипедистов

Оба владельца двухколесной техники получили травмы от столкновения с легковыми машинами, но госпитализация им не потребовалась.

Первое ДТП произошло 1 июля в 17 часов в Лебяжье. 61-летний велосипедист не поделил дорогу с «Ладой Ларгус».

Вторая авария с участием двухколесной техники случилась в областном центре в 10 часов вечера. 25-летняя велосипедистка переезжала ул. Московскую возле дома 107, там есть пешеходный переход. По правилам велосипедистам необходимо спешиться и перевести транспорт рядом с собой, но кировчанка решила быстро проехать дорогу. В результате 63 – летний водитель Honda Capa не успел среагировать на ее появление и сбил велосипедистку.

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Фото: vk.com/gibdd43