В Кирове обсудили муниципальные инициативы

В Кирове состоялись региональная конференция «Единой России» и форум «Муниципальная инициатива».

Впервые форум прошел в формате взаимодействия разных ветвей власти разных уровней: органов местного самоуправления и исполнительной власти региона, представительных органов, Государственной Думы, Законодательного собрания.

Ключевыми стали вопросы развития региона, муниципалитетов, решения существующих проблем. В частности, шла речь о необходимости поддержки народных художественных промыслов, сельских школ и клубов, сохранения культурного наследия.

Приоритет — здравоохранение

Губернатор Игорь Васильев особое внимание уделил развитию сферы здравоохранения.

— В текущих условиях это главный наш приоритет, — подчеркнул глава региона. — Мы живем в реалиях уже третьей по счету волны пандемии. Видим, с какой скоростью растет число заболевших. Сейчас важно сосредоточить все усилия на вакцинации. В нашей области привились уже более 180 тысяч человек, мы среди лидеров в ПФО, но нужно наращивать темпы.

Игорь Васильев напомнил, что в августе этого года на базе кировской фармацевтической кампании «Нанолек» начнется производство вакцины «КовиВак», разработанной НИИ имени Чумакова. Это еще один аргумент в пользу прививки.

— Коронавирус показал, что особенно важно усилить систему здравоохранения, сделать медицинскую помощь доступной для всех жителей области – в том числе в малочисленных и удалённых населённых пунктов, — отметил глава региона.

Игорь Васильев подчеркнул, что усилия региональной власти будут сконцентрированы на совершенствовании системы оказания медицинской помощи жителям. В том числе в регионе сейчас ведётся работа, направленная на выполнение поручения Президента РФ по формированию программы реабилитации для переболевших коронавирусом.

Готовится программа по ремонту школ

Еще одна из ключевых тем форума — развитие сферы образования.

— Мы должны обеспечить условия для качественного образования на всей территории Кировской области, — подчеркнул Игорь Васильев.

Только за три года в Кировской области построено 24 детских сада, введены в эксплуатацию 6 новых школ – три в Кирове и три в районах. Это рекордный цифры.

Одновременно продолжается оснащение учебных заведений — новые компьютеры, оборудование получили 180 школ.

Губернатор обратил внимание на то, главная задача на ближайшие пять лет – обеспечение равного доступа к качественному образованию для всех детей независимо от того, где они живут – в городе или селе.

— Для этого нужно решить проблему состояния школ в районах. Многие из них не видели ремонта еще с советских времен, — сказал Игорь Владимирович. — Сейчас мы стараемся решать этот вопрос по частям – к примеру, за последние годы отремонтировано более 100 спортзалов в сельских школах. Но этого недостаточно. Чтобы решить задачу комплексно, мы планируем реализовать масштабную программу по капитальному ремонту школ по всей области. За пять лет мы должны забыть о протекающих крышах, ветхих фасадах и старых окнах в наших школах.

Как сохранить культурное наследие?

В ходе форума член Общественной палаты РФ, журналист Мария Бутина обратила внимание на общую для муниципалитетов проблему недостаточности ресурсов для сохранения культурного наследия городов.

— Во многих муниципалитетах есть исторические здания и строения, которые нуждаются в реставрации и сохранении, они формируют облик городов и поселков, поскольку, как правило, находятся в их центральной части, — подчеркнула Мария Бутина. — Жители видят, как это ценнейшее наследие постепенно разрушается. Это надо остановить! Необходим отдельный проект или дополнительная программа на федеральном уровне, которая возьмет под опеку сохранение культурного наследия в Кировской области и по всей стране.

Мария Бутина отметила, что совместными усилиями нужно добиваться федерального финансирования на данные цели.

Нацпроектам – зеленый путь

Для районов области также актуален вопрос создания благоприятного климата для реализации национальных и других проектов.

— На встречах в Афанасьевском районе была озвучена очень важная тема – чрезмерное внимание контролирующих органов к реализации нацпроектов, — поделилась с участниками форума Мария Бутина. — С одной стороны, участие в них помогает решать насущные проблемы – строить дома культуры и библиотеки, ремонтировать дороги. С другой, после победы в конкурсах нередко начинается «охота» надзорных ведомств за возможными нарушениями. Поэтому главы поселений боятся участвовать в программах.

Мария Валерьевна подчеркнула, что таких перегибов в контроле за реализацией нацпроектов нельзя допускать. Она намерена поднять этот вопрос на федеральном уровне.

Молодым – служебное жилье

Глава Белохолуницкого района, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Кировской области» Татьяна Телицына подчеркнула, что на форуме, действительно, озвучены проблемы, которые беспокоят и руководителей муниципального уровня, и непосредственно граждан.

Она также обратила внимание на необходимость решения вопроса служебного жилья.

— Сегодня реализуются механизмы поддержки молодых специалистов, прежде всего, на селе: программа «Земский доктор», подъемные педагогов и ряд других мер, — отметила Татьяна Телицына. — Наши населенные пункты становятся комфортными и благоустроенными. Но молодому специалисту нужно еще и где-то жить. И здесь мы сталкиваемся с проблемой отсутствия служебного жилья, что и служит причиной отказа специалистов от работы в районе.

Татьяна Телицына предложила включить в предвыборную программу регионального отделения партии «Единая Россия» положение по разработке специального проекта по предоставлению служебного жилья молодым специалистам.

Добавим, что форум проведен при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм: масочного режима и социальной дистанции; каждому участнику при входе замеряли температуру, в помещениях были установлены рециркуляторы.