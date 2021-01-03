5 человек пострадали в ДТП под Советском

Возле деревни Кожа дорогу не поделили 4 автомобиля.

Сегодня, 3 января, днем на подъезде к городу Советску возле деревни Кожа случилась крупное ДТП. В нем сильно пострадали 5 человек. Они ехали на 4 машинах – двух отечественных «Лада Ларгус» и «Лада Калина» и двух иномарках: Toyota Corolla и KIA Rio.

По информации автоинспекторов трагедия случилась в 12:30. Движение на участке ограничено. Его регулируют вручную.

По факту аварии проводится проверка причин и условий.

Ранее мы сообщали, что потерявший управление «КамАЗ» разбил 4 иномарки.

Фото: ГИБДД Кировской области