5 человек пострадали в ДТП под Советском

Возле деревни Кожа дорогу не поделили 4 автомобиля.
Сегодня, 3 января, днем на подъезде к городу Советску возле деревни Кожа случилась крупное ДТП. В нем сильно пострадали 5 человек. Они ехали на 4 машинах – двух отечественных «Лада Ларгус» и «Лада Калина» и двух иномарках: Toyota Corolla и KIA Rio.
По информации автоинспекторов трагедия случилась в 12:30. Движение на участке ограничено. Его регулируют вручную.
По факту аварии проводится проверка причин и условий.
Ранее мы сообщали, что потерявший управление «КамАЗ» разбил 4 иномарки.
Фото: ГИБДД Кировской области