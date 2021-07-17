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5 достижений последних пяти лет в экономике Кировской области

Михаил Смирнов Выбор редакции, Власть, Главное

Подробнее об итогах развития экономики региона депутатов проинформировал председатель правительства Кировской области Александр Чурин. В своем докладе он подробно остановился на экономических показателях, инвестиционной политике, промышленности, рассказал о механизмах поддержки малого и среднего бизнеса, о развитии сельских территорий, газификации районов, дорожном строительстве. Также были затронуты вопросы демографии, социальной поддержке граждан и другие направления.

1. На 21% (или на 5,8 млрд рублей) увеличились собственные доходы областного бюджета к уровню 2016 года.

2. В 2020 году удалось сохранить собственные доходы практически на уровне 2019 года, тогда как прогнозировалось их снижение до 10% или на 4,4 млрд рублей.

3. По динамике собственных доходов консолидированного бюджета (98,7%) Кировская область опережает в целом показатели по Российской Федерации (98,2%) и Приволжскому федеральному округу (93,0%). Среди регионов федерального округа регион занимаем 8 место.

4. За пять лет расходы областного бюджета возросли в 1,5 раза и составили в 2020 году почти 70 млрд рублей. Средства направлялись на сохранение всех принятых социальных обязательств перед гражданами области, принятие мер по сохранению здоровья граждан и недопущение спада экономики. На особом контроле стояли вопросы реализации нацпроектов.

5. По сравнению с 2016 годом удалось значительно снизить уровень долговой нагрузки. В 2016 году госдолг составлял 26,2 млрд рублей – это почти 95% собственных доходов областного бюджета.

Александр Чурин, председатель правительства Кировской области:

— Объём государственного долга снижен почти на 2 млрд рублей, а уровень долговой нагрузки – более чем на 22%. Отмечу, что в целом по стране рост госдолга составил 18%. Мы использовали все механизмы поддержки федерального бюджета, направленные на снижение долговой нагрузки регионов. Кроме того, удалось в два раза снизить обслуживание долговых обязательств — с 1,1 млрд рублей в 2016 году до 520 млн рублей в 2020 году. Как отметил спикер, выверенная и взвешенная политика по управлению финансами, позволила завершить 2020 год с неплохими результатами и создать условия для дальнейшего экономического роста.

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Михаил Смирнов