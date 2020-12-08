5 гитар станут призами для победителей международного конкурса в Кирове

Отбор лучших исполнителей пройдет на YouTube-канале экспертами из 7 стран.

В конце этой недели в Кирове стартует десятый международный конкурс классической гитары им. Александра Матяева. Правда он, как и многие другие мероприятия в этом году, пройдёт дистанционно.

Участникам нужно записать своё выступление на видео и загрузить ролик на YouTube-канал. Ожидается, что соревноваться в виртуозности владения инструментом будут гитаристы не только из нашей страны, но и юные музыканты из прежде союзных республик Беларуси и Украины, а также Мьянмара, Албании, Китая, Испании, Греции, Болгарии.

Международное жюри, состоящее из экспертов в области гитарной музыки из 7 стран, осмотрев работы участников, дистанционно проголосует и определится с лидерами в 7 номинациях. Победителям достанутся: концертная классическая гитара Сергея Самойлова и четыре гитары испанской компании«Salvador Cortez guitars».

Ранее мы сообщали, что фестиваль «Золотой телёнок» в Кирове прошёл в обновлённом формате.