5 кировских пожарных удостоены звания заслуженных работников

Пятерых кировских пожарных наградили нагрудными знаками «Заслуженных работников пожарной охраны Кировской области». Мероприятие, приуроченное к Дню пожарной охраны, прошло в областном правительстве.

Награжденных поздравил председатель областного правительства Александр Чурин. Он отметил, что пожарная безопасность – одна из важнейших задач органов власти.

— День пожарной охраны – это праздник мужественных и самоотверженных людей, всегда готовых, рискуя собственной жизнью, прийти на помощь тем, кто попал в беду. Кировские пожарные на протяжении многих десятков лет самоотверженно исполняют свой профессиональный долг и с честью несут свою нелегкую службу. Выражаю вам особую признательность, желаю родным и близким крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов в службе на благо Отечества, – сказал Александр Чурин.

Чтобы отметить лучших в профессии, правительство Кировской области инициировало учреждение почетного звания «Заслуженный работник пожарной охраны». В этом году пожарным впервые вручили нагрудные знаки, сообщил начальник ГУ МЧС России по Кировской области Алексей Аникин.

По словам Алексея Аникина, ежесуточно службу в пожарной охране несут около тысячи человек. Все они обеспечивают безопасность кировчан.

— Поздравляю всех, кто получил эти почетные знаки, это лучшие из лучших сотрудников и ветераном, которые своим трудом заложили фундамент для блага жителей региона, — сказал начальник ГУ МЧС России.

Звание заслуженных работников получили ветерану Министерства РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Вячеслав Мишин, Павел Шамов, Константин Мамаев, а также двое пожарных КОПСС Игорь Койков и Владимир Марков.

Игорь Койков работает пожарным уже 34 года. Свой путь он начинал с пожарного бойца, а сейчас – профессионал. По словам Игоря, самое сложное в его работе – ждать тревожного звонка. В самое главное – чтобы все остались живы.

— Никогда не знаешь, что ждет на вызове. Не думал, что получу такую награду, для меня в преддверии праздника это стало настоящим сюрпризом, мне очень приятно. Будем работать дальше! – сказал Игорь Койков.

Ранее губернатор Игорь Васильев отмечал, что правительство держит на контроле вопросы обеспечения пожарной безопасности жителей области.