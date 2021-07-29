5 лет назад Кировскую область возглавил Игорь Васильев

Пять сфер нашей жизни, изменившихся за это время.

28 июля 2016 года президент Владимир Путин подписал указ «Об исполняющем обязанности Губернатора Кировской области». На пост был назначен Игорь Васильев. Через несколько месяцев Игорь Владимирович вступил в должность главы региона. В течение пяти лет в Кировской области произошли значительные изменения.

1. Образование: новые школы и детские сады

Так, за последние несколько лет введены в эксплуатацию сразу три новые школы. Построено 24 детских садика. Это рекордные темпы за последние три десятилетия. Особое внимание уделяется созданию условий для качественного образования. Открыты четыре детских технопарка «Кванториум» в разных районах региона, а также Центр цифрового образования «АйТи-куб» в Белой Холунице.

2. Противодействие пандемии

Одним из вызовов стала пандемия. В Кировской области были приложены все усилия, чтобы противостоять коронавирусу.

– Нам нужно было решить одновременно две задачи: сохранить здоровье людей и экономику. Система здравоохранения была полностью мобилизована. При необходимости мы докупаем оборудование и создаём дополнительные места для больных ковидом в больницах, – подчеркнул Игорь Васильев, выступая на недавнем пленарном заседании ОЗС VI созыва.

Сейчас в Кировской области продолжается массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции.

3. Переоснащение медицины

При этом, по словам главы региона, медики Кировской области в условиях непростой эпидемиологической обстановки, вызванной коронавирусом, продолжают оказывать помощь и по всем другим направлениям. Так, продолжается реализация национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом Владимиром Путиным.

4. Новые качественные дороги

За последние пять лет областной дорожный фонд увеличен почти вдвое. В 2020 году он впервые приблизился к 9 млрд рублей. Для сравнения: в 2017 году было чуть более 5 млрд рублей. Масштабный ремонт дорог оценили и местные жители.

5. Модернизация культуры

Пять лет преобразований – это и ремонт 69 районных Домов культуры, открытие 15 кинозалов с современным цифровым оборудованием, пяти модульных библиотек. Это также рекордные показатели для Кировской области.

Фото Александра Папырина