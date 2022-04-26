5 мая в Кирове отключат горячую воду и отопление

5 мая в Кирове пройдут испытания тепловых сетей. Об этом сообщили в Кировском филиале «Т Плюс» на пресс-конференции по итогам отопительного сезона.

5 мая станет последним днем отопительного сезона. На него и намечены испытания, в ходе которых будет проверена компенсирующая способность теплосетей и выявлены потенциальные места дефектов на трубопроводах.

С 6 часов утра по трубам начнут подавать теплоноситель, нагретый до максимальной температуры – 130 градусов. Таким он бывает только во время сильных морозов. Проверка пройдет на магистральных, распределительных и внутриквартальных сетях юго-западного микрорайона, Зонального института и центральной части Кирова.

Испытания закончатся вечером этого же дня. Для безопасности граждан на время проверки в детсадах, школах и больницах отключат горячую воду и отопление. Воды и тепла также не будет в старых домах, где тепловые пункты не имеют автоматики. В домах с авторегулировкой температуры ненадолго потеплеет.

На объектах теплоснабжения, попадающих в зону испытаний, будет организовано дежурство сотрудников Кировских тепловых сетей, представителей УК и собственников объектов теплоснабжения.

Кировчан просят соблюдать правила безопасности:

не приближаться к местам парения ближе, чем на 2 метра,

не оставлять машины на тепловых камерах, люках и колодцах,

быть осторожными при нахождении рядом с отопительными приборами.

При обнаружении утечки кипятка или парения следует сообщить в тепловые сети через сайт hot-water-kirov.ru (горячая вода в Кирове) или в Единую диспетчерскую службу по телефону 76-00-00.

Ранее мы писали, что компания «Т Плюс» начала первые реконструкции теплосетей в Кирове.