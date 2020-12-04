5-метровый фонтан в Кирове ликвидировали

На улице Карла Либкнехта, 18 произошла авария на пожарном гидранте.
Утром 4 декабря на улице Карла Либкнехта областного центра из колодца вырвался 5-метровый фонтан. Виной тому — неисправность пожарного гидранта. А последствия — отсутствие в кранах воды в 5 домах в центре города.
На место аварии прибыли работники МУП «Водоканал». Они справились с фонтаном, и сейчас откачивают воду из колодца, чтобы заменить неисправный гидрант.
Тем временем, рабочие откачивают и воду с дороги, чтобы мороз не устроил каток для автомашин.
Для жителей организовали подвоз воды. Обещают, что холодная вода появится в трубах уже сегодня после завершения аварийных работ.
Ранее мы сообщали о том, что в Кирове произошла самая нелепая авария.
Фото: «Злой Кировчанин»