5-метровый фонтан в Кирове ликвидировали

На улице Карла Либкнехта, 18 произошла авария на пожарном гидранте.

Утром 4 декабря на улице Карла Либкнехта областного центра из колодца вырвался 5-метровый фонтан. Виной тому — неисправность пожарного гидранта. А последствия — отсутствие в кранах воды в 5 домах в центре города.

На место аварии прибыли работники МУП «Водоканал». Они справились с фонтаном, и сейчас откачивают воду из колодца, чтобы заменить неисправный гидрант.

Тем временем, рабочие откачивают и воду с дороги, чтобы мороз не устроил каток для автомашин.

Для жителей организовали подвоз воды. Обещают, что холодная вода появится в трубах уже сегодня после завершения аварийных работ.

Ранее мы сообщали о том, что в Кирове произошла самая нелепая авария.

Фото: «Злой Кировчанин»