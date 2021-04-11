5 причин в пользу того, чтобы выбрать OneShopWorld как способ дополнительного дохода

OneShop предлагает не просто доступ к свежим продуктам питания, но и дает возможность получать доход. Делайте покупки в магазине и на вашу карту клуба покупателей будут возвращаться бонусы. Ниже пять преимуществ и отличий OneShopWorld, которые отмечают работающие в нем люди.

1. Свежие продукты питания

OneShop продает реальный и востребованный товар – продукты питания. У человека множество потребностей, но еда неизменно остается одним из обязательных приоритетов. Люди регулярно ходят в продуктовые магазины, разница лишь в объемах покупок – от буханки хлеба до полной корзины еды на всю неделю или для праздничного стола.

Важное отличие OneShop в том, что магазин предлагает простой и логичный способ заработка, вместо каких-то туров, ненужных подарков, абонементов и сертификатов. К тому же в магазинах представлен товар высокого качества (это подтверждено соответствующими инстанциями).

Магазин продуктов OneShop предлагает качественные продовольственные товары, широкий выбор напитков и др. Ассортимент широкий.

Итог простой – делая здесь покупки, вы зарабатываете.

2. Обучение и развитие бизнеса

Сетевой маркетинг часто отпугивает сложными схемами. Многие сетевые компании применяют метод наставничества, когда с новыми участниками работают люди, которые их пригласили. На практике у них не всегда хватает времени на полноценное наставничество, в итоге новичок остается один на один со своими проблемами, постепенно опуская руки. В OneShop к этому относятся серьезно, здесь действует выстроенная система обучения в виде пошагового усвоения материала – от простого к сложному. Участник получает знания и опыт, переходя на новый уровень постепенно. Система отлично это контролирует.

3. Профсоюз

В отличие от многих структур МЛМ, OneShopWorld сотрудничает с профсоюзом СПФНР. Организация защищает интересы участников. Вы чувствуете себя увереннее и надежнее, когда за спиной находится такая структура. По ссылке https://vk.com/pspfnr представлена подробная информация о деятельности профсоюза.

4. Подарки

Участники OneShopWorld могут получать ценные подарки. Слово ценные здесь не для красного словца, подарки действительно впечатляют – машины и недвижимость. Так компания награждает активных участников, достигающих высокого уровня. И это именно подарок – не банковский кредит и не ипотека (в этом еще одно ключевое преимущество OneShopWorld от многих других МЛМ-структур).

5. Реальные магазины

Еще один аргумент в пользу сотрудничества с OneShopWorld. У компании есть магазины, то есть она существует не только в пространстве виртуальной сети, но и в реальной жизни. Это важный аргумент, особенно для людей, критикующих МЛМ как бизнес, не имеющий настоящих, физических ресурсов. В случае с OneShopWorld такие ресурсы есть – магазины уже работают в разных городах РФ.