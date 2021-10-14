5 районов Кировской области бесплатно подключат к газу

В Кировской области начались подготовительные работы к догазификации 5 районов: Вятскополянского, Уржумского, Зуевского, Кирово-Чепецкого и Куменского. Об этом стало известно по итогам заседания Центра общественного контроля в сфере ЖКХ.

Заседание состоялось 13 октября. В нем приняли участие замминистра строительства Кировской области Алексей Журавлев, а также представители «Газпрома», Совета муниципальных образований Кировской области и Общественной палаты.

Как рассказал представитель газовиков Александр Чиликин, в программу догазификации были включены только газифицированные населенные пункты. Газ будет проведен в частные дома в населенных пунктах, где уже проложены внутрипоселковые сети.

На сегодняшний день в Кировской области ведется прием заявок на догазификацию. Полный комплект документов собран по 4,5 тысячам заявлений. Подготовка к исполнению плана-графика догазификации началась в Вятскополянском, Уржумском, Зуевском, Кирово-Чепецком и Куменском районах. Их жители получат газ в ближайшее время.

Вместе с тем участники заседания отметили, что со стороны муниципальных образований работа по сбору заявок на догазификацию идет недостаточно активно, и ее следует усилить. Всего по программе догазификации бесплатный газ должен прийти в 19 тысяч домовладений. Как неоднократно говорил губернатор Кировской области Игорь Васильев, приход газа позволит улучшить качество жизни в населенных пунктах.

Подать заявку на догазификацию можно на сайте газораспределительной организации или в одном из центральных офисов компании. Также заявление можно направить через портал госуслуг, в МФЦ или с помощью портала единого оператора газификации. Телефон для справок 8-800-350-43-04.