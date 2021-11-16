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50 кировчан отправились служить на Дальний Восток

Иван Калашников Выбор редакции, Лучшее, Новости, Общество

Сегодня, 16 ноября, на вокзале областного центра было не протолкнуться.

Родственники и друзья провожали новобранцев, которые отправились на поезде «Москва — Абакан». Затем их ждёт пересадка, откуда они отправятся до места несения службы.

50 кировчан отправились служить на Дальний Восток

Всего сегодня отправилось служить в мотострелковые войска 50 жителей Кировской области. Сопровождающие молодых солдат контрактники утверждают, что неуставных отношений в части нет, кормят отлично и переживать, прежде всего мамам, не стоит. Служить будут отлично, домой приедут крепкими, здоровыми и мужественными парнями. Как говорят перед присягой в армии отцы-командиры: «Здесь мы вас научим Родину любить».

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Иван Калашников