50 кировчан примут участие в конкурсе «Лидеры интернет-коммуникаций»

5 марта в России закончилась регистрация участников на конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций». Заявки на участие подали 13404 человека. Около 50 из них – жители Кировской области.

Узкоспециализированный конкурс заинтересовал всех россиян.

— Мы получили заявки из каждого региона страны, особенно активными были жители Центрального и Приволжского федеральных округов, на долю которых пришлось более половины всех регистраций – 54%, — сказал Алексей Комиссаров, гендиректор АНО «Россия – страна возможностей».

Как отметила представитель другого организатора конкурса – АНО «Диалог» – Юлия Аблец, вовлечение такого количества представителей диджитал-среды в конкурс – очень хороший результат. При таком количестве участников конкурс пройдет в условиях высочайшей профессиональной конкуренции.

По словам Аблец, конкурс станет не просто кадровой площадкой, но и экспертным объединением, которое сможет единую позицию по актуальным вопросам – в частности, по образованию.

Заявки от представителей руководящего звена составили 60%. При этом будут среди участников и начинающие специалисты диджитал-сферы. Помимо опытных наставников, они смогут получить шанс на успешную карьеру.

Финал конкурса состоится в мае. Наградами для победителей станут обучение по образовательной программе, разработанной совместно с МГУ, стажировка в компаниях-партнерах и включение в кадровый резерв АНО «Диалог» и пресс-служб региональных органов исполнительной власти. Актуальную информацию о конкурсе можно получить в телеграм-канале.