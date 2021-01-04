50-летний житель Кировской области погиб от раны шеи

Подробности трагедии сообщили следователи.

В следственном управлении СК России по Кировской области рассказали о происшествии, случившемся в городе Слободском. Там было найдено тело мужчины. Известно, что скончался он от раны шеи.

Слобожанину было около 50 лет. Он проживал в квартире со своей гражданской женой. 2 января они продолжили отмечать праздник.

Внезапно между супругами возникла ссора. Женщина схватила нож и ударила хозяина. Удар пришёлся в шею. От раны мужчина скончался.

Прибывшие правоохранители осмотрели место происшествия. Женщина задержана. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее мы сообщали, что 1 января в Кировской области в пожаре погиб человек.

Фото: vk.com/slobodskoу. К информации непосредственного отношения не имеет.