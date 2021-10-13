50 машин чистят Киров от опавших листьев

В осенней уборке Кирова задействованы 50 единиц техники. Об этом сообщили в горадминистрации.

Город нуждается в уборке не только в зимнее время. Осенью тротуары и проезжую часть необходимо очищать от опавшей листвы. В противном случае листья засоряют ливневку и приходится чистить еще и коллекторы.

Ежедневно на улицы Кирова выходит порядка 50 единиц спецтехники. Это тракторы, вакуумные пылесосы и подметально-уборочные машины. Они моют дороги и прибивают листья в прилотковую зону. После этого их собирают щетками.

За сутки с кировских улиц вывозят 70-90 кубометров листьев и смета. Еще 25 кубов составляет бытовой мусор с газонов и остановок.

Ведется уборка улиц и в ручном режиме. За чистоту дорог отвечают около 70 человек.

Ранее мы писали, что в Кирове все готово к грядущей уборке снега.