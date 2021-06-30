50% региональных трасс приведут в нормативное состояние к 2024 году

О ситуации с дорогами в России Владимир Путин рассказал 30 июня во время «Прямой линии.

— Дороги в нашей стране делятся на несколько категорий: федеральные трассы, региональные и местного значения. Федеральных трасс у нас 60 тысяч километров, а региональных — свыше 500 тысяч км. И более миллиона километров дорог местного значения. На первом этапе государство занималось федеральными дорогами, потому что они создают каркас всей сети, это основные магистрали. У нас сейчас 85% примерно приведено в нормативное состояние, — сказал президент.

В этом году в дорожной сфере по поручению губернатора Кировской области Игоря Васильева в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» упор сделан на ремонт автомобильных дорог общего пользования. Так, планируется отремонтировать 172 км региональных и межмуниципальных дорог, что на 100 км больше, чем было отремонтировано в 2019 году и на 55 км — в 2020 году. Объем средств составляет 3,5 млрд рублей, из которых свыше 2 млрд рублей предусмотрены для ремонта областных дорог.

— В этом году мы ставим перед собой серьезные цели в дорожной сфере – отремонтировать и построить свыше 240 км региональной сети и в Кировской городской агломерации. Темп работ, набранный в 2020 году, не сбавляем, дорожные работы ведутся с небольшим опережением графика, — подчеркнул глава региона Игорь Васильев.

В настоящее время доля протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, составляет 32,3%, к концу дорожного сезона — 2021 она увеличится до 37,2%. К 2024 году этот показатель составит 50,2%.

Глава региона подчеркнул, что сейчас с министерством транспорта РФ прорабатывается вопрос по увеличению финансирования на дорожную деятельность для Кировской области.