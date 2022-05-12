500 тонн уличного смета убрали с улиц Кирова

В Кирове завершается очистка улиц и тротуаров после зимнего сезона.

На сегодняшний день выполнено около 95% от запланированного объёма работ. С начала мая убрано 500 тонн смёта и 800 кубометров мусора.

В содержании улиц в ежедневном режиме задействованы порядка 40 единиц спецтехники (в т.ч. вакуумные пылесосы) и 80 специалистов ручного труда.

В ряде случаев грунтовые наносы образуются вновь. Это связано с тем, что газонная часть выше бордюрного камня, и во время дождя грунт смывается на проезжую часть. Как сообщили в АО «Гордормостстрой», в будущем планируется внести в муниципальный контракт пункт по выравниванию газонов.

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