Региональный штаб «Юнармии» подвёл итоги

Заседание состоялось в правительстве Кировской области. Его провёл председатель правительства, начальник штаба регионального отделения «Юнармии» Александр Чурин.

Александр Чурин подчеркнул, что несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, реготделение «Юнармии» в 2020 году не прекращало работу. Все цели и задачи выполнены в полном объёме. Мероприятия проходили только при соблюдении рекомендаций и норм Роспотребнадзора.

Всего в Кировской области почти 300 юнармейских отрядов. Они есть в каждом муниципалитете. Около 7500 ребят носят юнармейскую форму.

Среди проектов, реализованных в прошлом году, выделяется проект «Юнармейское лето». В этом году инициатива вновь реализуется. Юнармейские смены проходят в пришкольных лагерях. Во время них ребята учатся оказывать первую медицинскую помощь, ориентироваться на местности, выживать в лесу, занимаются водным туризмом, обучаются строевой, огневой подготовке.

Александр Чурин обратился к представителям министерства спорта и молодёжной политики и распорядился продолжать устраивать подобные смены в лагерях, а также проводить патриотические мероприятия как для юнармейцев, так и для всех остальных школьников. Председатель правительства Кировской области предложил рассмотреть возможность организации на территории региона детского военно-патриотического лагеря.

Кроме того, состоялось обсуждение создания в Кировской области парка с военной техникой, в том числе в современном оснащении. Возможно такой парк появится в окрестностях аэродрома в Порошино. Там достаточно большая территория. На ней можно разместить технику и проводить различные мероприятия.

Фото: Александр Папырин