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В Унях построят новый культурно-спортивный комплекс

Вадим Шабалин Выбор редакции, Власть, Новости, Спорт

Жители Уней обратились к губернатору Игорю Васильеву с просьбой посодействовать в строительстве нового культурно-спортивного комплекса. Старое здание в марте пострадало при пожаре, уцелевшие конструкции восстановлению не подлежат.

Глава региона заверил, что вопрос уже прорабатывается. Подбираются федеральные проекты, в которые возможно войти для строительства нового комплекса, за счет каких источников финансирования.

— Новый культурно-спортивный комплекс будем строить, — заверил Игорь Васильев.

В Унях построят новый культурно-спортивный комплекс

Фото: uniposelok.ru и Александр Папырин

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Вадим Шабалин