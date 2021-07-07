В Унях построят новый культурно-спортивный комплекс

Жители Уней обратились к губернатору Игорю Васильеву с просьбой посодействовать в строительстве нового культурно-спортивного комплекса. Старое здание в марте пострадало при пожаре, уцелевшие конструкции восстановлению не подлежат.

Глава региона заверил, что вопрос уже прорабатывается. Подбираются федеральные проекты, в которые возможно войти для строительства нового комплекса, за счет каких источников финансирования.

— Новый культурно-спортивный комплекс будем строить, — заверил Игорь Васильев.

Фото: uniposelok.ru и Александр Папырин