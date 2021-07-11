В Кировской области выявили еще 110 больных ковидом

Оперштаб и минздрав Кировской области обновили ежесуточную статистику.

За вчерашний день на территории региона выявлены 110 новых зараженных COVID-19 с симптомами заболевания. Выписаны выздоровевшими 514 человек. На сайте Стопкоронавирус.рф вчера значился очередной рекорд умерших за сутки: 752 пациента, в Кирове умер 401-й, каждый день фиксируют по одному.

Сейчас амбулаторно лечатся 6652 человек, 3994 — в стационарах. Из них 162 в реанимации, включая 25 на ИВЛ. В лабораториях проведено 4784 исследования тестов, выполнено 496 исследований легких на томографе.

Напомним, ко вчерашнему утру выявили 105 заражений. Губернатор Игорь Васильев призвал ускорить темпы вакцинации. Она проводится бесплатно в 79 стационарных и 39 мобильных пунктах по области.