В Нововятске юный хулиган украл благотворительные пожертвования на животных

Кража произошла позавчера в ветклинике «Биосфера», что на ул. М. Гвардии в Нововятском районе Кирова.

Как зафиксировала камера видеонаблюдения, подросток вошел в помещение и практически на глазах у сотрудницы на ресепшене снял со стены и унес ящик с пожертвованиями горожан на лечение животных. «Нет, как рука вообще поднялась? Никогда такого не было», — возмущается автор, а также просит опознать «этих молодых людей» (хотя на опубликованных кадрах один, и то со спины), сообщить в полицию или обокраденную ветклинику.

Тем не менее, подростка сразу же узнали по внешности сотрудники магазина в ТЦ «Вектор». Отметили, что тот всегда хорошо одет, опрятен и пострижен, однако ведет себя отвратительно: «Пытаемся быть вежливыми, адекватно реагировать на возраст, но невозможно терпеть! Ещё раз объявится – будем обращаться к участковому. Мало того, что хулиганит, он поднял руку на коллегу, пытавшуюся остановить его при въезде в магазин на самокате, что зафиксировано видеокамерой».

Автор комментария призвала тех, кто знает парня и его родителей сообщить им, чтобы остановили его, иначе «он сядет». Возмущение воспитанием подростков высказали и другие кировчане.