В Красной Поляне ветер разбросал деревья на ЛЭП, машины и дороги

В Вятскополянском районе Кировской области набедокурил ураганный ветер.

Вчера в поселке Красная Поляна и его окрестностях в Вятскополянском районе прошел ураганный ветер с ливнем. Как утверждают местные жители, деревья завалили выезд на трассу и местный пляж, падали на провода ЛЭП, автомобили.

«В тупике оказались несколько десятков машин, но все вместе дружно растаскали ветки, деревья, пришел мужчина с пилой (на него все смотрели, как на святого) и все тихонько выехали. Всем большое спасибо за сплоченность, молодцы», – пишут на сайте «Вятскополянский дозор».

— Если бы не этот «богатырь» с пилой (дай Бог ему здоровья), сидеть бы нам на берегу по сей час. Звонили в МЧС – сказали, что перезвонят, а по существу, ничего, — написал в комментариях, видимо, кто-то из пострадавших вчера.

В ГУ МЧС сеегодня ночью сообщили, что электроснабжение поселка Красная Поляна и села Кулыги восстановлено.

Напомним, вчера же стало известно, что в Вятскополянском районе у села Слудка утонула в реке 32-летняя женщина.